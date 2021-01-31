31.01.2021, 18:40

ВИДЕО | Стая уток на берегу Эмайыги в Тарту забавно отреагировала на прохожего

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Это видеозапись была сделана ради развлечения сегодня во второй половине дня в Тарту на берегу Эмайыги.

На видео видно, как несколько десятков уток, завидев прохожего с камерой, ринулись к нему.

Пернатые таким образом проявили свое любопытство или желание поучаствовать в фотосессии?

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