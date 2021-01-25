25.01.2021, 18:31
ВИДЕО | Смотрите, как кинолог Эрика и служебная собака Кейко патрулируют восточную границу!(14)
Хотя может показаться, что Кейко очень озорная собака, которая умеет делать много трюков, в действительности же ее острый нюх неоднократно находил наркотики и пытающихся скрыться от полиции людей, пишет в социальных сетях Идаская префектура полиции и погранохраны.
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