25.01.2021, 18:31

ВИДЕО | Смотрите, как кинолог Эрика и служебная собака Кейко патрулируют восточную границу!

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ВИДЕО | Смотрите, как кинолог Эрика и служебная собака Кейко патрулируют восточную границу!
Скриншот

Хотя может показаться, что Кейко очень озорная собака, которая умеет делать много трюков, в действительности же ее острый нюх неоднократно находил наркотики и пытающихся скрыться от полиции людей, пишет в социальных сетях Идаская префектура полиции и погранохраны.

Кейко — это кобель бельгийской овчарки, который прибыл в Эстонию из Финляндии. Эрика описывает Кейко как очень активную собаку, которой нравится внимание. Они работают вместе уже более 7 лет и патрулируют район, простирающийся от Нарва-Йыэсуу до Мустайыэ

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