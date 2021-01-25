ВИДЕО | Смотрите, как кинолог Эрика и служебная собака Кейко патрулируют восточную границу!

Кейко — это кобель бельгийской овчарки, который прибыл в Эстонию из Финляндии. Эрика описывает Кейко как очень активную собаку, которой нравится внимание. Они работают вместе уже более 7 лет и патрулируют район, простирающийся от Нарва-Йыэсуу до Мустайыэ

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