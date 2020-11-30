ВИДЕО | Смотрите, что произошло в Таллиннском зоопарке, когда сотрудник забыл в вольере швабру

В Таллиннском зоопарке произошел забавный случай, когда один сотрудник забыл в вольере швабру и тем самым получил себе неожиданного помощника.
Как видно, у людей и шимпанзе есть много общего! Общий у нас и риск заражения коронавирусом, поэтому с 1 декабря большой тропический дом закрыт для посещения из-за заботы о здоровье шимпанзе Бетти и Куинси.
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