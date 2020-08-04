04.08.2020, 20:04
ВИДЕО: Слоны из Таллиннского зоопарка резвятся под проливным дождем
Обитатели Таллиннского зоопарка наслаждаются летом, несмотря ни на что. Например, слонам очень нравится играть под проливным дождем.
Обитатели Таллиннского зоопарка наслаждаются летом, несмотря ни на что. Например, слонам очень нравится играть под проливным дождем.
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