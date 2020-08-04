04.08.2020, 20:04

ВИДЕО: Слоны из Таллиннского зоопарка резвятся под проливным дождем


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ВИДЕО: Слоны из Таллиннского зоопарка резвятся под проливным дождем
Tallinna loomaaed

Обитатели Таллиннского зоопарка наслаждаются летом, несмотря ни на что. Например, слонам очень нравится играть под проливным дождем.

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