ВИДЕО | Шокирующие кадры убийства норок на пушной ферме: мучительное удушье или избиение до смерти

Расследование было проведено в течение ноября и декабря этого года, когда зоозащитники установили на норковой ферме скрытые камеры. Они снимали убийство норок на протяжении нескольких дней. Это первые такого рода кадры о пушном звероводстве в Польше. Зоозащитники также сообщили о случившемся полиции.

На кадрах видно, как три человека производят убийство животных в газовых камерах. Норок бросают в газовую камеру, а тех, кто выжил при отравлении газом, жестоко избивают до смерти металлическим прутом или деревянной балкой. В куче мертвых норок ясно видно некоторых животных, которые еще живы.

Камеры были также установлены внутри газовой камеры — на записи видно, как до наступления смерти норки активны еще на протяжении нескольких минут. Они бегают в панике и каждый раз, когда открывается крышка камеры, пытаются вдохнуть свежий воздух. Животные до последнего мгновения борются за свою жизнь, пока не наступает мучительное удушье.

Организация по защите животных Nähtamatud Loomad уже долгое время ведет работу, чтобы пушные фермы были запрещены. ”Кадры, опубликованные нашими коллегами, отвратительны, но это, к сожалению, реальность пушной промышленности. Эта ферма работает законно и имеет все необходимые разрешения. Как утверждают пушные фермеры, убийство животных газом, которое можно наблюдать на кадрах — это самый гуманный и безболезненный способ убийства. Этой жестокости нет места в современном мире”, — заявила президент организации Nähtamatud Loomad Кристина Меринг.