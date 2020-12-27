ВИДЕО | Рождество в Таллиннском зоопарке: лакомства для подопечных, снежные радости и ”бьюти-услуги” от креветки
В среду утром, как раз за день до Сочельника, выпал снежок: зоопарк стал по-рождественски прекрасен, а его обитатели — несказанно рады.
В среду утром, как раз за день до Сочельника, выпал снежок: зоопарк стал по-рождественски прекрасен, а его обитатели — несказанно рады.
Белый медведь Распутин уже на заре выбежал на улицу радоваться снегу: он скользил, барахтался и превратил большой синий мяч — в снежок. Медведица Фрийда сменила свою шубку цвета грязи — на белоснежную. Носороги же визжали, носились во весь опор, и устраивали бои рогами, и даже карликовый бегемот Пупа на радостях выбежала встречать снежок. Дагестанские туры тоже бодались от радости и резвились что есть мочи. Смотрите тут, в каком же восторге пребывали животные от снега.
Крокодилы из Тропического дома получили свои рождественские угощения еще в понедельник. Гребнистый крокодил Ванамеэс — старейший из обитателей Таллиннского зоопарка — с удочки умял одну за другой две суповые курицы; самка же гребнистого крокодила Лонни — поменьше и помоложе — проглотила одну курочку. Тупорылый крокодил Жабка тоже не отказался бы от птицы, но ему полагалась крыса. Китайский аллигатор Мей-Мей тихонечко охотился за кусочками рыбы.
В большом морском аквариуме проживает яркая креветка-чистильщик — с двумя длинными красными и одной белой полоской на спине. Она активно предоставляет услуги по очистке для рыб. Сотрудники зоопарка понаблюдали, как большая белоперая кабуба подплыла меж камней к креветке и позволила очистить себя со всех сторон от паразитов и мертвых клеток. Довольная качеством предоставляемых услуг, кабуба уплыла назад. Желтой же зебрасоме услуги, кажется, не подошли, или же креветка уже была сыта: рыба уплыла восвояси.
Самки кудрявых пеликанов уже снесли три яйца и теперь поочередно их высиживают. Несмотря на то, что от старого самца кудрявого пеликана толку мало — яйца не оплодотворены, самкам возволяют высиживать кладку: может возникнуть возможность, что им придется подложить для высиживания яйца пеликана розового.
Обитатели зоопарка получили к себе в жилища ветви хвойных деревьев — понюхать, погрызть да и просто для красоты. Сурикаты и тамарины были в восторге от их аромата, фазаны, совы и иглистые мыши искали, куда бы их припрятать, полосатые же гиены с удовольствием их таскали и грызли.
Семейство красноголовых мангобеев — приматов из Африки — получило "для исследований" целый кокос. Интерес был неподдельным, однако, даже самцу не удалось проломить скорлупу, который ревниво "прихватизировал" орех себе. Также им была выдана и кожа анаконды — самый большой ее кусок самка отхватила себе. Общими усилиями кожу разодрали на мелкие кусочки.
Игрунки карликовые и обыкновенные получили в качестве лакомства палочников — они чрезмерно размножились в учебном классе Школы природы.
Еженедельный видеопост об обезьянах на этой неделе посвящен большой семье японских макак.
В прошлую субботу в Чехию был отправлен бухарский уриал. К настоящему моменту он успешно прибыл на место — в зоопарк города Либерец. Такое решение было принято координатором видов с целью продолжения рода. На новом месте жительства самца уже ждут три самки.
Дедов Морозов, Снегурочек и гномиков в этом году в зоопарке, увы, не будет; однако, подарки и лакомства перед Рождеством и Новым годов животные все же получат, правда, в несколько, так сказать, рассеянном порядке.
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