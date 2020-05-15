ВИДЕО | Природа настолько очистилась, что дикие животные добрались и до аэропорта. Одну утиную семью пришлось оттуда выпроводить

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Kaitsevahendite jõudmine Tallinna lennujaama 2.04.2020 Foto: Andres Putting

В Таллиннском аэропорту значительно сократился объем авиарейсов и стало более спокойно, поэтому дикие животные начинают все чаще туда наведываться. Недавно со взлетно-посадочной полосы пришлось выпроводить маму-утку с утятами.