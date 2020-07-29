29.07.2020, 15:05

ВИДЕО | Поздравляем! Амурский тигр Боцман из Таллиннского зоопарка вновь стал отцом

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Tallinna Loomaaed
Tallinna LoomaaedFoto: Rauno Volmar

В Международный день тигров Таллиннский зоопарк сообщил, что у отправленного в чешский зоопарк тигра Боцмана и тигрицы Лувы родились три тигренка - девочка Алина и мальчики Зов и Край.

В декабре прошлого года амурский тигр Таллиннского зоопарка Боцман переехал в Злин-Лесна, где его ждала невеста Таня. С Таней у боцмана родились три тигренка: Самба, Ума и Нана.

Теперь тигр из Таллиннского зоопарка вновь стал отцом, но с другой тигрицей по имени Лува.

Tallinna loomaaed

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Боцман родился в 2011 году, но не в Таллиннском зоопарке — его привезли из Приморского края в России. Его родители были дикими тиграми, а значит он более здоров и у него больше шансов дать потомство.

Обратно в Таллинн Боцман вернется через несколько лет уже в обновленный дом.

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