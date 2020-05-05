ВИДЕО | Патруль таллиннской полиции стал свидетелем драки между зайцами

"Хотя каждый вызов отличается от других, бывают и исключительные. Как-то поздним вечером наш патруль заметил на улице драку. После нашего вмешательства стороны успокоились, решили помириться, никто не пострадал. Сочли, что смогут всё-таки лист салата по-дружески разделить", — сообщает о забавном случае полиция в социальных сетях.

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