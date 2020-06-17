ВИДЕО | Отек мозга заставлял бельчонка биться в судорогах. Он выжил благодаря неравнодушному молодому человеку

Когда волонтер принял бельчонка, то картина была страшная: казалось, что тот находится при смерти. Но, несмотря на это, животное экстренно доставили в ветеринарную клинику.

У бельчонка был диагностирован отек мозга, сломаны зубы. Но, к счастью, он принимал пищу, поэтому ему назначили укрепляющую диету. К тому же очистили от клещей.

На третий день лечения бельчонок открыл глаза и стал понемногу двигаться. На шестой — принялся радостно бегать и прыгать.

Впереди у животного еще долгий период восстановления, ведь он должен набраться достаточно сил, чтобы самостоятельно добывать себе пищу.