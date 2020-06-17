ВИДЕО | Отек мозга заставлял бельчонка биться в судорогах. Он выжил благодаря неравнодушному молодому человеку
Молодой человек в волости Тапа обнаружил под своим вишневым деревом бившегося в судорогах бельчонка, которого он передал Эстонскому обществу защиты диких животных (Eesti Metsloomaühing). Сейчас животное идет на поправку.
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