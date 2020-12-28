ВИДЕО | Осторожно! Дикие животные выходят на шоссе лизать соль

"Дикие животные предпочитают пересекать проезжую часть в темноте.

Как косулям, так и лосям для роста рогов нужны минеральные вещества, и в зимнее время они пытаются удовлетворить свою потребность в минеральных веществах в том числе слизывая соль с проезжей части.

Двигаясь в темноте, выбирайте соответствующую условиям скорость движения, заметив дикое животное, затормозите по возможности плавно и сообщите и другим участникам движения об опасности при помощи аварийной сигнализации.

Заметив одно животное, учитывайте, что поблизости могут быть и другие".

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