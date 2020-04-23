ВИДЕО | Оставшийся без матери утенок учится плавать в ванне
Новым квартирантом добровольца Эстонского общества защиты диких животных стал утенок, чья мать потерялась.
Новым квартирантом добровольца Эстонского общества защиты диких животных стал утенок, чья мать потерялась.
Сегодня в общество поступило сообщение об утенке, который выпал из гнезда и был один-одинешенек. Поскольку местонахождение гнезда неизвестно, утенок Пярт отправился поправляться к своей "приемной матери".
Общество планирует найти утиную семью с птенцами такого же возраста и пристроить Пярта к себе подобным.
В весенний период выведения потомства у Общества защиты диких животных очень много работы — осиротевших или попавших в переплет детенышей и птенцов прибавляется с каждым днем. В случае, если есть желание поддержать деятельность действующей на добровольных началах организации, это можно сделать следующим образом:
позвонив:
Nr 9009933 — жертвуете 5€
Nr 9009955 — жертвуете 25€
Прослушайте, пожалуйста, сообщение полностью, потому что иначе пожертвование не осуществится!
Пожертвование можно перевести и на банковский счет:
EESTI METSLOOMAÜHING, EE952200221067573100
SWIFT/BIC код: HABAEE2X
Пояснение: "Metsloomade abistamiseks!"
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