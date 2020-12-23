ВИДЕО | Новости Таллиннского зоопарка: как поживает Распутин и другие

В теплую и пасмурную среду, 16 декабря, родившейся в Таллиннском зоопарке белой медведице Фрийде исполнилось 18 лет.

Несмотря на то, что в день рождения не было такого же снежного покрова, как днем ранее, подарки, как всегда, ждали медведицу в уличном вольере. Фрийда обнюхала наполненный клюквой, морковками, кусочками мяса и другими сладостями ледяной торт, спрятанные под трубами и ветками куски мяса, большую тыкву, на которой из морковки и яблок изображена цифра 18, а также кучу еловых и сосновых веток. Распаковку подарков Фрийда, конечно же, начала с жирного куска мяса, хотя и морковки пришлись ей тоже по вкусу.

Белый медведь Распутин делает успехи в доверии к работникам зоопарка. Наблюдавший в соседнем вольере за чавкающей Фрийдой гигант в четверг впервые зашел во внутреннее помещение в присутствии работников зоопарка. Там он смог полакомиться перепелками и свежими огурцами.

Зоопарк — пуст, тих и мокр. Лишь немногий смелый посетитель бросает вызов серости. Однако даже сейчас, во времена почти полных сумерек, стоит посетить зоопарк и проведать животных, которых полутьма привлекает. К примеру, понаблюдать за живущими на Куллимяги хищными ночными птицами — совами. Здесь можно увидеть самого большого представителя филинов — обыкновенного филина или любящую похвастаться своей добычей ястребиную сову.

Свет и увлекательность привносят в сумерки творения эстонских художников по свету: пять интересных расставленных по зоопарку световых инсталляций.

Видеопост этой недели об обезьянах посвящен обыкновенным игрункам: их жизни и деятельности, как в природе, так и в зоопарке. Они — чрезвычайно спокойные и любопытные, живущие в тропических лесах Южной Америки приматы.

В субботу вечером прошла последняя экскурсия по зоопарку в сумерках.

Во время праздников кассы зоопарка работают в обычном режиме — с 9 до 15. Гулять по сумеречному зоопарку можно до пяти часов вечера.