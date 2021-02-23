23.02.2021, 08:45
ВИДЕО | Незваный гость: куница напугала таллиннский детский сад
К Эстонскому обществу лесных животных (Eesti Metsloomaühing) — обратился за помощью один столичный детский сад, куда настойчиво пыталась пробраться куница.
К Эстонскому обществу лесных животных (Eesti Metsloomaühing) — обратился за помощью один столичный детский сад, куда настойчиво пыталась пробраться куница.
Работникам учреждения удалось поймать незваного гостя в клетку, о чем они сразу же известили Департамент окружающей среды. Так как животное было очень напуганно и билось в клетке, то требовалась быстрая помощь специалиста.
Сотрудники департамента проконсультировались с Eesti Metsloomaühing, где сочли, что природные условия позволяют выпустить куницу на волю. Что и было сделано: волонтер общества освободил животное в самом подобающем для него месте — в глухом лесу.
Чтобы читать материалы Delfi было комфортнее, вы можете приобрести комплексный пакет или пакет без рекламы.
Как живется жене Жириновского: золото, бриллианты и долгий брак
Эксперт рассказал, чего нельзя делать при встрече с волками
Жулин о Плющенко и Тутберидзе: Некий элемент шоу-бизнеса пришел
Курникова поделилась сокровенными фотографиями