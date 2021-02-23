23.02.2021, 08:45

ВИДЕО | Незваный гость: куница напугала таллиннский детский сад


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ВИДЕО | Незваный гость: куница напугала таллиннский детский сад
Скриншот

К Эстонскому обществу лесных животных (Eesti Metsloomaühing) — обратился за помощью один столичный детский сад, куда настойчиво пыталась пробраться куница.

Работникам учреждения удалось поймать незваного гостя в клетку, о чем они сразу же известили Департамент окружающей среды. Так как животное было очень напуганно и билось в клетке, то требовалась быстрая помощь специалиста.

Сотрудники департамента проконсультировались с Eesti Metsloomaühing, где сочли, что природные условия позволяют выпустить куницу на волю. Что и было сделано: волонтер общества освободил животное в самом подобающем для него месте — в глухом лесу.

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