ВИДЕО | Незваный гость: куница напугала таллиннский детский сад

Работникам учреждения удалось поймать незваного гостя в клетку, о чем они сразу же известили Департамент окружающей среды. Так как животное было очень напуганно и билось в клетке, то требовалась быстрая помощь специалиста.

Сотрудники департамента проконсультировались с Eesti Metsloomaühing, где сочли, что природные условия позволяют выпустить куницу на волю. Что и было сделано: волонтер общества освободил животное в самом подобающем для него месте — в глухом лесу.