ВИДЕО | Милота в Таллиннском зоопарке! Норки дурачатся в снегу под покровом ночи

В центре исследований защиты видов установлена камера ночного видения, и она запечатлела, как норки резвятся в снегу и гоняются за собственными хвостами.

В воскресенье белых медведей Распутина и Фрийду поменяли загонами, чтобы они были готовы ко встрече друг с другом. Им эта инициатива явно понравилась: оба все активно обнюхивали, дурачились в снежке и играли с игрушками друг дружки.

Фрийда стала несколько активнее и ночи напролет фланирует близ берегов своего бассейна. И Распи тоже частенько посиживает на берегу и наблюдает через стекло за будущей партнершей или же забирается на холм и глазеет оттуда. В пятницу обоим выдали для игр новые большие красные буи.

В начале недели из-за трескучего мороза жизнь пары тюленей стала интереснее и разнообразнее: они плавали в ледяном сале, фыркали, исследовали льдины и выделывали эффектные пируэты.

Одна канадская казарка так сильно подзамерзла, что ее отнесли "оттаивать" в теплое помещение.

В среду в зоопарке можно было увидеть т.н. снежную радугу. Это гало вокруг солнца.

Чтобы мотивировать бородачей снести второе яйцо, первое переложили в инкубатор — пусть развивается дальше там.

Эстонский символ 2021 года — крыса. И в честь этого сотрудники зоопарка, трудящиеся в конторах, соорудили у Дома толстокожих крысу из снега. В субботу строила крыску и еще одна веселая компания.

Добровольцы из Swedbank соорудили у Дома толстокожих снежный лабиринт. Есть и небольшой склон для катания на санках — как раз к Масленице.

Молодежная организация ”Youth Club Active” помогла выровнять холм на бизоньем плацу, а также выкопать из-под снега детскую игровую площадку.

В рамках Месяца Арктики у животных, живущих на Севере, установлены информационные стенды. У белых медведей, полярной совы, серого тюленя и мускусных быков. У кафе "Иллу" и у Дома толстокожих теперь по выходным можно подкрепиться стрит-фудом.

В пятницу в странах Востока начался год быка, а потому в зоопарке следует отыскать мощных и морозоустойчивых бизонов, в т.ч. и европейских. Эти гиганты лежат в слегу, точно валуны, выдыхают из ноздрей теплый пар или же сопя жуют сено, у самих же — весь нос от снега бел, на шубе и на кончике хвоста повисли снежки.