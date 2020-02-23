23.02.2020, 16:30

ВИДЕО: Львице Тори из Таллиннского зоопарка исполнилось 15 лет!


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ВИДЕО: Львице Тори из Таллиннского зоопарка исполнилось 15 лет!
Tallinna loomaaed

На прошлой неделе львица Тори из Таллиннского зоопарка отметила свой юбилей.

Львице исполнилось 15 лет. В честь этого знаменательного события она даже получила подарки. Смотрите видео!

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