23.02.2020, 16:30
ВИДЕО: Львице Тори из Таллиннского зоопарка исполнилось 15 лет!
На прошлой неделе львица Тори из Таллиннского зоопарка отметила свой юбилей.
На прошлой неделе львица Тори из Таллиннского зоопарка отметила свой юбилей.
Львице исполнилось 15 лет. В честь этого знаменательного события она даже получила подарки. Смотрите видео!
Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
Яромир Ягр: Не только мой, но даже рекорд Гретцки в опасности
Молодая девушка умерла через пару дней после свадьбы
Не выбрасывайте лотки из-под яиц: они могут очень пригодиться
Найден виновный в обысках у Логинова и Касперовича на ЧМ