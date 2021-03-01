01.03.2021, 11:12
ВИДЕО | Лисица на охоте! В Пярнумаа засняли, как лиса преследует добычу
Пару недель назад на поле Соокатсе в волости Ляэнеранна в Пярнумаа удалось заснять то, как хитрая лиса охотится за мышью. Автор видео — Мерике Пиккметс.
Пару недель назад на поле Соокатсе в волости Ляэнеранна в Пярнумаа удалось заснять то, как хитрая лиса охотится за мышью. Автор видео — Мерике Пиккметс.
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