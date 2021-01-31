ВИДЕО | Козы объели снеговиков, и другие новости Таллиннского зоопарка

Олени Давида кичатся своими мощными мохнатыми рогами и временами ставят друг дружку на место, если кто окажется слишком близко, но к кормушке все шагают дружно.

Гривистые волки, которых посетитель не часто заметит, теперь, зимой, когда деревья — голы, а земля — заснежена, лучше заметны в своей лисьей шубке. Чаще всего они появляются в загоне во второй половине дня: похрустеть ”добычей” — выданной едой, а остатки — припрятать про запас.

В комплекс орлиных, что на Куллимяги, повадилась захаживать плутовка. В понедельник сотрудники заметили свежие следы на снегу, ведущие к вылупившемуся той весной молодому бородачу.

Подошли поближе и обнаружили: лисица перебралась через сетку и протиснулась в районе двери. Большим орлам хищница досаждать не будет — лишь оближет кости с кусочками мяса, выданные птицам в качестве еды. Несмотря на это, работники прикрыли все мало-мальские щели — нам не нужны незваные гости.

Серому тюленю выдали игрушку — красный мяч.

Сначала животные подплыли посмотреть — что это, но особых эмоций новинка у них не вызвала. А вот игрушечная рыба, двигающая хвостом, что была выдана корсакам, дабы жилось интереснее, наоборот — привлекла внимание этих собачьих. Даже так привлекла, что ее решили припрятать в нору.

В ту субботу ученики Зоошколы построили снежных баб в Детском зоопарке, в загоне для карликовых коз и кихнуских овец — снежок как раз подтаивал. Стадо овец, конечно, не сдержалось и быстренько их объело: морковки, веники, еловые лапы и даже клюковки.

В Тропическом доме созрели бананы: сладкие, ароматные, в тонкой кожуре. Ими полакомились арарауна, сурикаты, шимпанзе, тамарины, карликовые игрунки, лемуры, красноголовые мангобеи, не обделили и пожилого медвежьего макака Гришу.

На этих выходных по всей Эстонии прошел зимний смотр садовых птиц. И, гуляя в зоопарке, стоило обратить внимание и на большую синицу, что сидит на кусте, и на серую ворону, притаившуюся на еловой лапе. Лучше всего наблюдать за птицами, конечно же, находясь в теплом помещении и наблюдая через окно за кормушкой. Кроме того, результаты наблюдений можно записать и отправить в Общество орнитологии Эстонии — так можно принять участие в самом популярном и масштабном начинании в области любительской науки. Более подробная информация — на домашней страничке Общества орнитологии.