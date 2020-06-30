ВИДЕО И ГАЛЕРЕЯ | Пострадавшую в аварии на Лаагна теэ собаку выписали из больницы!

Вчера ветеринарный врач Ранно Вийтма, который проводил животному операцию на позвоночнике, проведал своего пациента и остался доволен процессом восстановления.





Забирать Арину пришла целая семейная делегация, включая хозяина животного - Олега.

"Я счастлив, что Арина выжила, и настолько окрепла, что мы можем ее отвезти домой", - сказал Олег.

Старший врач Loomade kiirabi kliinik Ану Поопуу считает, что животному повезло остаться живым после такого тяжелого ДТП. Теперь ему предстоит еще длительная реабилитация. Собаке нужна помощь при передвижении, но Олег готов с ней гулять по три раза в день.

Основатель организации Loomapäästegrupp Хейки Валнер отмечает, что эстоноземельцы проявили свои лучшие качества, пожертвовав на лечение Арины свыше 30 000 евро. Этих денег хватит на лечение и других спасенных Loomapäästegrupp животных. Например, на помощь щенку, который, как и Арина, попал в ДТП и тоже именно на Лаагна теэ.

Как уже сообщалось, в субботу, 20 июня, на Лаагна теэ произошло тяжелое ДТП с участием нескольких машин, в котором на месте погибла женщина. В воскресенье в больнице скончался один из водителей.

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