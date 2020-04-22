ВИДЕО: Бобр оказался на проезжей части и не смог выбраться без помощи человека

Инцидент произошел недалеко от конюшни мызы Лагеди. ”У бобра явно были проблемы. Ему хотелось удрать, но забор не давал. Вот в этом и кроется недостаток заборов”, — написал Валнер.

Этому животному повезло: ему оказала помощь ехавшая в тот момент по дороге Марге. Женщина остановила движение и помогла животному найти выход.

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