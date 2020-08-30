Вероятность столкнуться с медведем в Харьюмаа в этом году намного выше, чем раньше

Недавно издание писало, что популяция медведей в стране выросла, и хотя Департамент окружающей среды не согласен с этой информацией, Лайд тоже считает, квоты на охоту должны быть больше. По его оценке, департамент просто неправильно производит расчеты.

”В Харьюмаа медведей много и они бродят в лесах близ населенных пунктов. Скоро будет обычным явлением, когда человек, отправившись в поездку на велосипеде или на прогулку с собакой, встретится с кем-нибудь из них в лесу. Осенью звери начинают готовиться к зимней спячке и отъедаться. Люди — не единственные, кому нравится ходить за грибами. Вероятность столкнуться с медведем в лесу выше, чем в предыдущие годы”, — сказал Лайд.

Будут медведи приходить и во дворы. Голодные медведи могут вести себя непредсказуемо.