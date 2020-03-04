В Ярвамаа стая агрессивных волков устроила во дворе дома дебош

По словам хозяйки, волки вели себя крайне агрессивно. Они разломали будку и деревянный сарай. Скорее всего, они пришли на собачий запах. К счастью, собака находилась в доме, но она до сих по напугала и отказывается от пищи. Женщина не исключает, что их недавно пропавшая кошка могла также пасть жертвой волков.

Erakogu

Сколько именно волков устроило во дворе ”дебош”, по следам определить трудно.

”Здесь много кошек и собак. Пожалуйста, присматривайте за ними”, — посоветовала женщина соседям.

”Мой отец — охотник, и он говорит, что эта стая волков очень агрессивная”, — добавила она.

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