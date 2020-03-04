В Ярвамаа стая агрессивных волков устроила во дворе дома дебош

В ночь на 2 марта недалеко от Мяо в Ярвамаа волки попытались проникнуть в жилой дом. Охранявшая территорию молодая немецкая овчарка не пострадала, поскольку в этот момент как раз находилась в помещении.
По словам хозяйки, волки вели себя крайне агрессивно. Они разломали будку и деревянный сарай. Скорее всего, они пришли на собачий запах. К счастью, собака находилась в доме, но она до сих по напугала и отказывается от пищи. Женщина не исключает, что их недавно пропавшая кошка могла также пасть жертвой волков.
Сколько именно волков устроило во дворе ”дебош”, по следам определить трудно.
”Здесь много кошек и собак. Пожалуйста, присматривайте за ними”, — посоветовала женщина соседям.
”Мой отец — охотник, и он говорит, что эта стая волков очень агрессивная”, — добавила она.
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