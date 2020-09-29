В Виймси лось запутался в сетке футбольных ворот

В случившемся в соцсетях сообщил Союз охотников Эстонии со ссылкой на OÜ Jäägriabi. Охотники просят местных быть настороже, поскольку животное все еще может находиться в Виймси. Если кто-то заметит его, пусть сообщит в Департамент окружающей среды.

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