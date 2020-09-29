29.09.2020, 19:51

В Виймси лось запутался в сетке футбольных ворот


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В Виймси лось запутался в сетке футбольных ворот
Foto on illustreerivFoto: Marko Jakobi

Сегодня утром в Виймси произошел неожиданный инцидент: лось выбежал на футбольное поле и застрял в сетке ворот.

В случившемся в соцсетях сообщил Союз охотников Эстонии со ссылкой на OÜ Jäägriabi. Охотники просят местных быть настороже, поскольку животное все еще может находиться в Виймси. Если кто-то заметит его, пусть сообщит в Департамент окружающей среды.

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