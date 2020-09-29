29.09.2020, 19:51
В Виймси лось запутался в сетке футбольных ворот
Сегодня утром в Виймси произошел неожиданный инцидент: лось выбежал на футбольное поле и застрял в сетке ворот.
Сегодня утром в Виймси произошел неожиданный инцидент: лось выбежал на футбольное поле и застрял в сетке ворот.
В случившемся в соцсетях сообщил Союз охотников Эстонии со ссылкой на OÜ Jäägriabi. Охотники просят местных быть настороже, поскольку животное все еще может находиться в Виймси. Если кто-то заметит его, пусть сообщит в Департамент окружающей среды.
Чтобы читать материалы Delfi было комфортнее, вы можете приобрести комплексный пакет или пакет без рекламы.
Вот это похоже на правду: как появился COVID
Такого люди не ожидали: вот где прячется коронавирус
Какие красивые: Симоньян впервые открыто показала детей
Нищее детство и жуткая смерть: трагедия лучшей фигуристки СССР