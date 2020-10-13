13.10.2020, 07:07

В Тырва рыбаку удалось вытащить огромную щуку!


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В Тырва рыбаку удалось вытащить огромную щуку!
Tõrva valla koduleht

На соревнованиях рыболовов в Тырва (Валгаский уезд) одному из участников - Уно Маллеусу - удалось поймать щуку весом почти 10 кг.

Свыше 20 рыбаков собрались на берегу озера Кулли, и самым весомым трофеем оказалась щука весом 9,67 кг. Соревнования проходили также в зачете самой маленькой рыбки.

Тырваский клуб рыболовов действует и регулярно проводит соревнования уже свыше 15 лет.

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