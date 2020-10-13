13.10.2020, 07:07
В Тырва рыбаку удалось вытащить огромную щуку!
На соревнованиях рыболовов в Тырва (Валгаский уезд) одному из участников - Уно Маллеусу - удалось поймать щуку весом почти 10 кг.
На соревнованиях рыболовов в Тырва (Валгаский уезд) одному из участников - Уно Маллеусу - удалось поймать щуку весом почти 10 кг.
Свыше 20 рыбаков собрались на берегу озера Кулли, и самым весомым трофеем оказалась щука весом 9,67 кг. Соревнования проходили также в зачете самой маленькой рыбки.
Тырваский клуб рыболовов действует и регулярно проводит соревнования уже свыше 15 лет.
Чтобы читать материалы Delfi было комфортнее, вы можете приобрести комплексный пакет или пакет без рекламы.
Близким Навального может грозить до семи лет тюрьмы
Она будет страшной и тяжелой: Михеев об эпидемии в 2021
Катер обезглавил женщину в РК — арестован 17-летний сын депутата
Ставим содовую смесь в духовку: через минуту внутри как новая