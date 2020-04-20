20.04.2020, 09:43
В Таллиннском зоопарке умер бегемот Хольгер
Таллиннский зоопарк сообщил, что на прошлой неделе в возрасте 45 лет скончался карликовый бегемот Хольгер.
Таллиннский зоопарк сообщил, что на прошлой неделе в возрасте 45 лет скончался карликовый бегемот Хольгер.
Животное родилось 25 мая 1974 года в Копенгагене. До 1990 года проживало в зоопарке в Ростове на Дону, после чего переехало в Таллинн.
Хольгер скончался от проблем с желудком и кишечником. Это одна из самый распространенных причин смерти у проживающих в неволе толстокожих. При
этом Хольгер был долгожителем.
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