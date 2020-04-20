В Таллиннском зоопарке умер бегемот Хольгер

Животное родилось 25 мая 1974 года в Копенгагене. До 1990 года проживало в зоопарке в Ростове на Дону, после чего переехало в Таллинн.

Хольгер скончался от проблем с желудком и кишечником. Это одна из самый распространенных причин смерти у проживающих в неволе толстокожих. При

этом Хольгер был долгожителем.

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