В Таллиннском зоопарке появится экспозиция тропических дождевых лесов

Общие приемлемые расходы на проект составляют 4 977 907 евро. EAS поддерживает его в размере 2 482 850 евро. Таллинн выделяет в качестве поддержки 2 485 057 евро. Стоимость договора о строительстве — 3 748 780 евро.

В рамках проекта в зоопарке появится современный и цельный комплекс экспозиции дождевых лесов, а также зоны отдыха и питания. Из них будет открываться вид как на дождевые леса, так и на расположенный рядом "Тийгриорг" ("Долина тигров").

В экспозиции будут представлены виды, проживающие в тропических дождевых лесах Юго-восточной Азии, например, мелкие хищники, птицы и земноводные. Акцент будет сделан на видах, которым угрожает исчезновение.

Для посетителей экспозиция откроется весной 2023 года.