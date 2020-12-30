В Таллиннском зоопарке появится экспозиция тропических дождевых лесов
В рамках проекта по постройке здания экспозиции тропических дождевых лесов Юго-восточной Азии Таллиннский зоопарк заключил договор о строительстве с предприятием Ehitus5ECO OÜ. Название проекта — "Пильвеметс". Строительство начнется в начале 2021 года, срок его завершения — 30 июля 2022.
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