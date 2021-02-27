В Таллиннском зоопарке можно понаблюдать, как кормят животных

График кормления таков:

амурские леопарды:

понедельник 11:30

пятница 11:30



рыси:



понедельник 13:00

среда 13: 00

пятница 13:00



корсаки и камышовый кот:



понедельник 12:30

среда 12:30

четверг 12:30

пятница 12:30

воскресенье 12:30



тюлени:



ежедневно 13:00



белые медведи:



понедельник 13:30

вторник 9:30

среда 11:30

четверг 9:30

пятница 13:30

суббота 9:30

воскресенье 11:30



Внимание! Животных кормят по расписанию, однако, может случиться так, что животное не всякие раз выйдет, или же его предпочтут покормить во внутреннем помещении. Процесс не комментируют.

