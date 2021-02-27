27.02.2021, 19:50

В Таллиннском зоопарке можно понаблюдать, как кормят животных


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В Таллиннском зоопарке можно понаблюдать, как кормят животных
Foto: Inari Leiman

Таллиннский зоопарк приглашает посетить его во время кормления животных и понаблюдать за этим интересным процессом.

График кормления таков:

амурские леопарды:

  • понедельник 11:30
  • пятница 11:30


рыси:

  • понедельник 13:00
  • среда 13: 00
  • пятница 13:00


корсаки и камышовый кот:

  • понедельник 12:30
  • среда 12:30
  • четверг 12:30
  • пятница 12:30
  • воскресенье 12:30


тюлени:

  • ежедневно 13:00


белые медведи:

  • понедельник 13:30
  • вторник 9:30
  • среда 11:30
  • четверг 9:30
  • пятница 13:30
  • суббота 9:30
  • воскресенье 11:30


Внимание! Животных кормят по расписанию, однако, может случиться так, что животное не всякие раз выйдет, или же его предпочтут покормить во внутреннем помещении. Процесс не комментируют.

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