27.02.2021, 19:50
В Таллиннском зоопарке можно понаблюдать, как кормят животных
Таллиннский зоопарк приглашает посетить его во время кормления животных и понаблюдать за этим интересным процессом.
Таллиннский зоопарк приглашает посетить его во время кормления животных и понаблюдать за этим интересным процессом.
График кормления таков:
амурские леопарды:
рыси:
корсаки и камышовый кот:
тюлени:
белые медведи:
Внимание! Животных кормят по расписанию, однако, может случиться так, что животное не всякие раз выйдет, или же его предпочтут покормить во внутреннем помещении. Процесс не комментируют.
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