В Таллинне приступила к работе обновленная Клиника скорой помощи для животных

В новом здании клиники, которая работает под руководством доктора Валдеко Паавела и доктора Айна Стараста более десяти лет, можно одновременно принимать до 60 пациентов, предлагается 32 места в стационаре и 6 мест в отделении интенсивной терапии.

Недавно открывшееся здание скорой помощи для животных находится в непосредственной близости от старого здания. Основные пациенты клиники — собаки и кошки, но всё чаще приносят к врачу кроликов, мелких грызунов, птиц и экзотических животных. По словам руководителя Loomade Kiirabikliinik OÜ доктора Валдеко, причиной обращения в скорую помощь обычно оказывается внезапная болезнь, обострение хронического заболевания или травма питомца.

”Большинство поступающих в клинику животных заболели внезапно. Например, приходит хозяин вечером с работы домой и замечает, что животное вялое, возможно, его стошнило, у него понос, затрудненное мочеиспускание или какой-то другой симптом, причина которого неизвестна. Наша задача — как можно быстрее поставить диагноз, чтобы можно было оказать помощь”, — сказал доктор Паавел.

Первоклассная медицинская техника

Только что открывшаяся клиника оборудована по последнему слову ветеринарной техники — здесь и компьютерный томограф, и ультразвуковой и рентгеновский аппараты, оборудование и для искусственной вентиляции легких, и для реанимации, — всё это обеспечивает животным самые лучшие в странах Балтии возможности лечения.

Для лечения домашних животных в критическом состоянии в клинике скорой помощи имеется несколько камер интенсивной терапии, аналогов которым в Эстонии нет. Заболевшим или получившим травму животным, как и людям, жизненно важно помочь как можно быстрее.

Организация труда в Клинике скорой помощи для животных ориентирована на быстрое и правильное оказание помощи питомцам: сначала больное животное поступает в отделение экстренной медицины, оттуда его доставляют или в процедурную для проведения анализов, или в операционную, или на рентген, ультразвук, в камеру интенсивной терапии, или в стационар. Главное — это за несколько минут установить причину заболевания, чтобы назначить правильную процедуру лечения и спасти питомцу жизнь.