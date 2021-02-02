В Таллинне автомобиль наехал на лебедя и протащил его полкилометра по дороге

Катрин Киви из центра восстановления диких животных написала в социальных сетях: ”Я припарковалась у Väike-Järve Ärimaja и увидела, как лебедь-шипун на низкой высоте летит прямо в сторону линии электропередач. Уже через секунду птица врезалась в линию и упала на проезжую часть. Я побежала в сторону дороги, птица лежала на животе и пыталась встать”.

По словам женщины, движение в тот момент не было напряженным, разрешенная скорость на этом отрезке составляет 50 км/ч. Она отмечает, что ни одна машина не остановилась, несмотря на то, что птицу просто невозможно было не заметить.

”За мгновение до того, как я оказалась возле птицы, маленький синий легковой автомобиль наехал на лебедя”, — пишет женщина. Птица застряла под передней частью авто, а водитель поехал так дальше. ”Я нашла лебедя через 500 метров посреди дороги. Ровно столько автомобиль протащил его под собой. Сбивший птицу водитель не остановился даже тогда. Прекрасная белая птица испустила дух у меня на руках, когда я несла ее в машину”.

MTÜ Imeloomade Selts

Защитники природы ищут свидетелей случившегося. Связаться с ними можно по имейлу info@metsloomakeskus.ee или телефону 58130333.