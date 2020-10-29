В субботу в Таллиннском зоопарке — Праздник тыквы! Будет весело и вкусно

Реакцию животных на необычные съедобные подарки с 11 до 14 часов будут комментировать специалисты по экологическому образованию Марили Тооминг и Лейф-Аугуст Кирс. В полдень специалист Татьяна Жукова параллельно с рассказами от сотрудников зоопарка поведает и о жителях ”Альпинария”.

Также в этот день в кафе зоопарка будет предложено особое тыквенное меню. По словам Кирса, это событие — прежде всего день сюрпризов для животных зоопарка, и всех посетителей приглашаем разделить с ними эту радость.

”Ни в один из дней ни один овощ не заставляет так течь слюнки у хищников, как в Праздник тыквы, ведь в ней запрятан вкусно пахнущих кусочек мяса. Орлы же ломают головы — как достать вкуснятину из пасти улыбающегося овоща ”, — прокомментировал специалист.

По словам управляющей проектом Праздника тыквы Хелины Ыунапуу, в рамках общеэстонской кампании по сбору тыкв было зарегистрировано 380 участников.

”Отрадно признать, что добрых людей, заботящихся о животных, в этом году так много, что кормовые склады заполнились тыквами раньше запланированного. Увы, мы оказались в ситуации, когда вынуждены объявить о приостановке сбора тыкв еще до окончания кампании. Если сосчитать все тыквы, их количество — примерно 8 000. Этим рекордным количеством мы смогли бы целый год кормить 25 слонов. Поэтому мы можем со спокойными сердцами заявить всем любителям животных, что тыкв хватит и для питания, и для игр до лета следующего года”, — прокомментировала ситуацию Ыунапуу.

Таллиннский зоопарк благодарит всех участников кампании, а также партнеров: курьерскую фирму DPD Eesti AS.

В ПРОГРАММЕ ПРАЗДНИКА ТЫКВЫ:

КОРМЛЕНИЕ ЖИВОТНЫХ С КОММЕНТАРИЯМИ ОТ СОТРУДНИКОВ:

Комментируют специалисты Марили Тооминг и Лейф-Аугуст Кирс (на эстонском языке)

11.00 Японские макаки

11:20 Тюлени

11:30 Амурские леопарды и еноты-полоскуны

11:40 Кенгуру, фазаны

12:00 Снежные барсы

12:30 Носороги (в уличном загоне) и самки слона (в Слоновьей башне)

12:45 Самцы слона с уличном загоне

13:00 Гиены

13:30 Коршуны, совы, орлы, такины

14:00 Белые медведи и Детский зоопарк