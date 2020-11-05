05.11.2020, 21:02
В ноябре по субботам в Таллиннском зоопарке будут рассказывать о медведях и совах
В ноябре каждую субботу с 12 и в 13 часов в Таллиннском зоопарке можно послушать рассказы сотрудников о белых медведях и о совах.
В ноябре каждую субботу с 12 и в 13 часов в Таллиннском зоопарке можно послушать рассказы сотрудников о белых медведях и о совах.
Гости зоопарка смогут понаблюдать, как их кормят, как обогащают их среду обитания, а иногда - и как тренируют.
Участие - по билету в зоопарк.
12 часов - белый медведь в "Полярии"
13 часов - совы на Куллимяги
Также в первую субботу ноября Таллиннский зоопарк приглашает всех заинтересованных на День совы! Дополнительная информация - на сайте зоопарка.
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