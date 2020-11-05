В ноябре по субботам в Таллиннском зоопарке будут рассказывать о медведях и совах

Гости зоопарка смогут понаблюдать, как их кормят, как обогащают их среду обитания, а иногда - и как тренируют.

Участие - по билету в зоопарк.

12 часов - белый медведь в "Полярии"

13 часов - совы на Куллимяги

Также в первую субботу ноября Таллиннский зоопарк приглашает всех заинтересованных на День совы! Дополнительная информация - на сайте зоопарка.