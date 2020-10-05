В московском цирке медведь убил человека
В Москве погиб сотрудник цирка на проспекте Вернадского из-за нападения медведя.
В Москве погиб сотрудник цирка на проспекте Вернадского из-за нападения медведя.
Об этом сообщила Газета.Ru со ссылкой на слова заместитель генерального директора цирка Татьяны Запашной. Она уточнила, что сейчас проводится следствие.
"Этот несчастный случай действительно произошел. Для нас это очень тяжело и сложно. Все случилось очень быстро и неожиданно. Это беда, с которой мы должны справиться. Нам уже звонят и Следственный комитет, и прокуратура. Мы очень озабочены этим происшествием", — сказала Запашная.
Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что рабочий по уходу за животными Валентин Булич получил тяжелую рану головы после того, как на него напал медведь. Мужчина зашел в вольер без сопровождения дрессировщика.
Позднее стало известно, что медики боролись за жизнь пострадавшего, но спасти ее не смогли. Он скончался в реанимации 64-й городской клинической больницы.
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