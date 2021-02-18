В Латвии зафиксирован первый случай Covid-19 у собаки

Как отметил в интервью программе "900 секунд" на телеканале TV3 глава ПВС Марис Балодис, результаты анализов дают основания считать, что собака переболела Covid-19.

По данным Skaties,lv, в данном случае речь идет о заразившихся хозяевах собаки, которые, заболев Covid-19, решили проверить и своего питомца.

" Я думаю, что в данный момент нам не стоит уделять особое внимание кошкам и собакам, поскольку все научные исследования показывают, что и кошки, и собаки не играют никакой роли в распространении эпидемии ни в Европе, ни во всем мире", — резюмировал Балодис.

Ранее уже сообщалось, что в Латвии был констатирован один случай заболевания Covid-19 у кота, еще у нескольких кошек в ходе анализа констатировали антитела.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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