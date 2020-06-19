В Ласнамяэ продолжает орудовать живодер: воронят нашли с отрезанными лапами

Девушка сначала подумала, что это мутация у птицы, но потом поняла, что это дело рук жестокого человека. Она решила осмотреть округу и нашла еще четверых мертвых воронят с отрезанными лапами.

В конце мая неизвестный живодер убил ворон и повесил их на школьный забор. Защитники животных считают, что у обоих жестоких поступков общий почерк, поэтому это мог совершить один и тот же человек.

Ида-Харьюское отделение полиции занимается сбором информации по инциденту с воронами на заборе школы и просит всех, у кого есть информация по данному происшествию, связаться с участковым полицейским по электронной почте maksim.ramazanov@politsei.ee либо позвонить на инфотелефон Департамента полиции и погранохраны 612 3000.