В Ласнамяэ обнаружили подпольный кошачий питомник с ужасными условиями содержания животных

Питомник обнаружили в одной из ласнамяэских квартир работники некоммерческого объединения Cats Help, волонтеры которого теперь ищут для кошек новых хозяев.

"В этой ситуации мы спасли 17 кошек, но их там было гораздо больше, может быть, около 40 кошек в квартире — сколько клеток поместится в комнату", — рассказала в понедельник волонтер Cats Help Мария Унт в утренней передаче "Великолепная четверка" на радиостанции Радио 4.

"Условия были ужасные. В небольших клетках жило по несколько кошек, в [туалетных] лотках были газеты, наполнителя не было, стоял ужасный запах. Кошки тоже плохо пахли, за шерстью никто не следил. Там разводили экзотов [экзотических короткошерстых кошек] и персов — это пушистые коты, которым нужно очень много времени уделять на шерсть, вычесывать и т.д. Никто эти не занимался, поэтому на коже у животных было очень много язв и болячек. Их не кормили нормально, покупали самый дешевый корм. Из-за этого у большинства [кошек] проблемы со здоровьем — нехватка таурина, нехватка витаминов, проблемы с зубами, глазами, когти тоже не обрезали. Они даже боялись ходить по полу, потому что всю жизнь прожили в клетках", — описала Унт условия содержания животных.

По ее словам, такие подпольные питомники не являются массовым явлением, но существуют до тех пор, пока находятся желающие купить породистую кошку подешевле.