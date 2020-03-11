11.03.2020, 19:55

В Кении убили двух редких белых жирафов. В мире остался только один


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В Кении убили двух редких белых жирафов. В мире остался только один
Фото: Frans Lanting/GIR-029

В Кении местные жители нашли останки самки и детеныша редчайшего вида белого жирафа. Скелеты нашли в 57 км к северо-востоку от заповедника Ишакбини, который курирует природоохранная организация ”Программа по сохранению хиролы”, сообщает "Дождь".

Предположительно, животных убили браконьеры — это настолько редкий вид, что известно лишь об одном оставшемся в живых белом жирафе, это самец. Редкий вид попал на видео в 2017 году.

"Для всей Кении нынешний день стал полным печали, так как речь идет об уникальных животных", – заявил глава заказника Ишакбини Мохаммед Ахмедноор.

Белые – не альбиносы. Их окрас связан с мутацией (лейкизмом), при которой клетки кожи животного теряют пигментацию. Лейкизм появляется в ходе эмбрионального развития организма.

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