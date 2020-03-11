В Кении убили двух редких белых жирафов. В мире остался только один
В Кении местные жители нашли останки самки и детеныша редчайшего вида белого жирафа. Скелеты нашли в 57 км к северо-востоку от заповедника Ишакбини, который курирует природоохранная организация ”Программа по сохранению хиролы”, сообщает "Дождь".
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