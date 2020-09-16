В Ида-Вирумаа собака провела больше трех недель в квартире с умершим хозяином

Пару дней назад под опеку MTÜ Cats Help поступила собака Ника, хозяин которой ушел мир иной очень внезапно, и 23 дня собака должна была провести одна в квартире и попытаться выжить в обществе лишь хозяина, которого уже не было в живых.

"Сообразительная собака сама открыла холодильник и достала оттуда немного еды, также пошло в ход все, что было съедобного в ящиках и шкафах. Сложнее всего было найти воду, но, очевидно, она все-таки добывала сколько-то воды из унитаза, — описывает MTÜ в социальной сети. — В любом случае это чудо, что она осталась в живых. Если теперь возникнет вопрос, как это возможно, что никто в течение этого времени не понял, что что-то случилось, и раньше не отреагировал, то ответ простой: речь идет о социальном доме, где мало квартир, люди редко бывают, и только тогда, когда запах уже стал душить и открытые окна больше не помогали, стали все выяснять подробнее".

Нику сначала отвезли в местный приют в Кохтла-Ярве, когда полиция наконец открыла квартиру и обнаружила умершего хозяина. Но в Ида-Вирумаа сложно найти новый дом для такой собаки, и поэтому собака попала под опеку MTÜ Cats Help, где она может быть с другими собаками в домашних условиях, бегать на большой территории и забыть о своих ужасах и подготовиться к поискам нового дома.

По словам волонтеров, переживания не изменили Нику. "Она очень дружелюбная и активная. Уживается с другими собаками и ладит с ребенком на нынешней передержке. Перед передачей Ника будет стерилизована, вакцинирована и чипирована".