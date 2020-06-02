В этом году волонтеры спасли более 20 000 земноводных

В рамках ежегодной, девятой по счету, акции ”Спасение земноводных” животным помогали на десяти толоках в разных уголках Эстонии. Волонтеры организовали в общей сложности 357 встреч с соблюдением введенных во время чрезвычайного положения правил, чтобы

перенести земноводных через опасные участки шоссе.

”Мы хотим от всего сердца поблагодарить наших храбрых волонтеров, которые помогли перевести через дорогу рекордное количество земноводных во время чрезвычайного положения, когда рабочих рук было как раз меньше обычного”, — выразила свою признательность организатор кампании ”Спасение земноводных” Кристийна Кюбарсепп.

”К счастью, в связи с особым положением движение на дорогах было менее интенсивным, что может означать, что по всей Европе к местам размножения смогло добраться больше лягушек, жаб и тритонов, чем обычно”, — отметила Кюбарсепп.

Все живущие в Эстонии земноводные находятся под защитой; в мире земноводные являются одной из наиболее уязвимых групп животных, находящихся в большой опасности; в защите нуждается примерно 41% видов земноводных.

Пик миграции земноводных пришелся на конец апреля — начало мая. Наиболее плотно миграция проходила в Ляэне-Вирумаа в деревне Поркуни, где с помощью волонтеров от гибели под колесами спасли рекордное количество — 10 014 животных. В Пыльтсамаа спасли 5 548 земноводных, на Астангу — 2 176 и на Кауниссааре 1 864 земноводных. Всего от гибели спасено 21 227 обычных жаб, 405 травяных лягушек, 75 болотных лягушек, 57 обыкновенных тритонов, 2 гребенчатых тритона и 2 водяные жабы. Подробнее с результатами акции по спасению земноводных можно ознакомиться здесь.

В дополнение к акциям по спасению земноводных Эстонский фонд природы внес предложение временно перекрыть движение на участках дорог с наиболее оживленным движением. Это самый лучший способ защитить земноводных во время их миграции к местам размножения. Благодаря тому, что местные самоуправления с пониманием отнеслись к ситуации, временно было перекрыто движение на следующих участках дорог: Ихасте в Тарту, на улице Астангу в Таллинне и на Вийнавабрику в деревне Поркуни.