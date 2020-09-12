В Эстонии выросла численность волков. Осенью возможны нападения на домашний скот

По словам главного специалиста по дикой природе агентства окружающей среды Марко Кюбарсеппа, новое потомство волков, появившееся в начале мая, подросло и теперь им требуется ежедневно больше пищи. Растущий аппетит волчат часто заставляет их родителей искать более простые способы ее добычи — это особенно актуально в отношении молодых пар волков, выращивающих свой первый помет. Именно по этим причинам осенью увеличивается число нападений волков на домашний скот, в основном на овец.

"Мы прогнозируем увеличение численности волков этой осенью по сравнению с предыдущими годами. Поэтому волчьи стаи могут появиться в тех местах, где их не было раньше, — предостерег Кюбарсепп. — Поэтому овцеводы должны лучше следить за своими отарами. На ночь запирать овец в сараи или другие помещения. Не стоит оставлять мясные отходы в доступных для волков местах, чтобы не приваживать их к жилью".