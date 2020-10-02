02.10.2020, 15:26
В Эстонии обнаружили новый вид стрекозы
В конце сентября в ловушку орнитологической станции Кабли эстонского Агентства по окружающей среде попались две особи стрекозы вида лютка зелёная (Chalcolestes viridis). Это новый для Эстонии вид, ближайшим r нам районом обитания которого была Латвия.
Когда Россия победит КОВИД: правда от академика РАН
Схватил и затащил в гаражи: в Самаре на ребенка напал мужчина
Онколог назвал главного врага рака
Как разморозить холодильник за 10 минут: бабушкин секрет