02.10.2020, 15:26

В Эстонии обнаружили новый вид стрекозы


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В Эстонии обнаружили новый вид стрекозы
Indrek Tammekänd

В конце сентября в ловушку орнитологической станции Кабли эстонского Агентства по окружающей среде попались две особи стрекозы вида лютка зелёная (Chalcolestes viridis). Это новый для Эстонии вид, ближайшим r нам районом обитания которого была Латвия.

В последний раз на станции Кабли новый для Эстонии вид стрекоз обнаруживали в 2017 году, когда в птичьи ловушки залетели несколько особей лютки дикой (Lestes babrbarus).

Стрекозы — хороший индикатор, который быстро реагирует на климатические изменения в природе. Так, в последнее десятилетие в список обитающих в Эстонии стрекоз добавилось пять более южных видов, сообщает агентство.

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