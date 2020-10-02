В Эстонии обнаружили новый вид стрекозы

В последний раз на станции Кабли новый для Эстонии вид стрекоз обнаруживали в 2017 году, когда в птичьи ловушки залетели несколько особей лютки дикой (Lestes babrbarus).

Стрекозы — хороший индикатор, который быстро реагирует на климатические изменения в природе. Так, в последнее десятилетие в список обитающих в Эстонии стрекоз добавилось пять более южных видов, сообщает агентство.