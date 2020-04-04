УЖАСАЮЩИЕ ФОТО: Новый владелец дома обнаружил в холодильнике мертвых кошек

Зоозащитник Хейки Валнер пишет в своем блоге о том, что новый владелец дома, который арендует скандально известная ”королева кошек” Катрин Гавер, нашел в стоявшем на улице холодильнике мертвых кошек.
Также в холодильнике лежал мешок с мясной массой, которая оказалось испорченным кормом.
”По понятной причине из-за открывшейся картины и запаха присутствующим стало плохо. Владелец дома похоронил животных, но потом засомневался и сообщил об ужасной находке нам”, — пишет Валнер.
Взору прибывших на место зоозащитников предстали три мертвые кошки и три котенка.
”По какой причине госпожа Гавер в теплую погоду и так долго держала мертвых котов в отключенном от сети электропитания холодильнике — отдельный вопрос. Скорее всего, она скажет, что вот-вот собиралась похоронить их, а мы помешали ей это сделать”, — рассуждает Валнер.
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