04.04.2020, 14:09

УЖАСАЮЩИЕ ФОТО: Новый владелец дома обнаружил в холодильнике мертвых кошек

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осторожно, снимки могут шокировать!
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УЖАСАЮЩИЕ ФОТО: Новый владелец дома обнаружил в холодильнике мертвых кошек
Heiki Valneri Facebook

Зоозащитник Хейки Валнер пишет в своем блоге о том, что новый владелец дома, который арендует скандально известная ”королева кошек” Катрин Гавер, нашел в стоявшем на улице холодильнике мертвых кошек.

Также в холодильнике лежал мешок с мясной массой, которая оказалось испорченным кормом.

”По понятной причине из-за открывшейся картины и запаха присутствующим стало плохо. Владелец дома похоронил животных, но потом засомневался и сообщил об ужасной находке нам”, — пишет Валнер.

Heiki Valneri Facebook


Взору прибывших на место зоозащитников предстали три мертвые кошки и три котенка.

Heiki Valneri Facebook


”По какой причине госпожа Гавер в теплую погоду и так долго держала мертвых котов в отключенном от сети электропитания холодильнике — отдельный вопрос. Скорее всего, она скажет, что вот-вот собиралась похоронить их, а мы помешали ей это сделать”, — рассуждает Валнер.

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