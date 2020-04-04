УЖАСАЮЩИЕ ФОТО: Новый владелец дома обнаружил в холодильнике мертвых кошек

Также в холодильнике лежал мешок с мясной массой, которая оказалось испорченным кормом.

”По понятной причине из-за открывшейся картины и запаха присутствующим стало плохо. Владелец дома похоронил животных, но потом засомневался и сообщил об ужасной находке нам”, — пишет Валнер.



Heiki Valneri Facebook



Взору прибывших на место зоозащитников предстали три мертвые кошки и три котенка.



Heiki Valneri Facebook



”По какой причине госпожа Гавер в теплую погоду и так долго держала мертвых котов в отключенном от сети электропитания холодильнике — отдельный вопрос. Скорее всего, она скажет, что вот-вот собиралась похоронить их, а мы помешали ей это сделать”, — рассуждает Валнер.