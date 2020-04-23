Упавшему в Ласнамяэ с шестого этажа коту ампутируют лапу. Нужна помощь

В Союз защиты животных Эстонии (Eestimaa Loomakaitse Liit) обратилась вчера женщина, которая нашла в столичном районе Ласнамяэ на улице Пунане окровавленного и травмированного кота.

Кота отправили к ветеринару, где выяснилось, что у одной из его задних лап открытый перелом кости, а у второй берцовой кости перелом вместе с вывихом сустава.

Хотя у животного отсутствовал чип, удалось определить его хозяина. К сожалению, выяснилось, что у того нет денег для оплаты лечения своего домашнего питомца. Коту нужно ампутировать одну из лап, вторую ветеринары попытаются спасти.

Союз защиты животных не хочет оставлять животное в беде и просит у неравнодушных людей помощи.

Всех, у кого есть возможность помочь тяжело травмированному коту, просят перечислить на операцию какую-либо сумму.

В случае банковского перевода: в графе "пояснение" следует написать "Hõbevalge".

Eestimaa Loomakaitse Liit

EE742200221052074915 (Swedbank)

EE441010220252652225 (SEB)

EE181700017004664286 (Luminor Bank)

EE087700771003771380 (LHV Pank)

Можно сделать пожертвование и по телефону - 9000 777 (5 евро) и 9000 888 (10 евро). Внимание жертвователей обращают на то, что вступительный текст нужно прослушать по телефону до конца, иначе пожертвование не пройдет.

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