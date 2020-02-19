19.02.2020, 07:25
УНИКАЛЬНОЕ ВИДЕО: Камера в Вилсанди запечатлела рождение детеныша тюленя
Установленная в Вилсанди камера наблюдения за тюленями запечатлена редкое явление: рождение детеныша.
Установленная в Вилсанди камера наблюдения за тюленями запечатлена редкое явление: рождение детеныша.
Сейчас у тюленей начался период щенения, который затрудняет теплая зима. Специалисты советуют людям не подходить близко к животным и не подпускать к ним собак. Нарушение спокойствия тюленей может быть опасно как для их детенышей, так и для самих людей, так как самки могут просто напасть на них.
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