УНИКАЛЬНОЕ ВИДЕО: Камера в Вилсанди запечатлела рождение детеныша тюленя

Сейчас у тюленей начался период щенения, который затрудняет теплая зима. Специалисты советуют людям не подходить близко к животным и не подпускать к ним собак. Нарушение спокойствия тюленей может быть опасно как для их детенышей, так и для самих людей, так как самки могут просто напасть на них.

Смотрите видео!

