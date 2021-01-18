Ученые предупредили об угрозе ”кокаиновых” бегемотов Пабло Эскобара

Колумбийские ученые предупредили об угрозе так называемых ”кокаиновых” бегемотов крупнейшего в мире наркобарона Пабло Эскобара для местной экологии. Об этом пишет Telegraph.
Эскобар нелегально завез бегемотов из Африки для своего частного зоопарка в 1980-х годах, но после его смерти четверо животных остались без присмотра в пруду у поместья, а позднее они размножились. Сейчас, по подсчетам зоологов, их популяция колеблется в районе 80−100 особей.
Однако, из-за отсутствия естественных врагов и благодаря подходящему климату, уже к 2040 году число бегемотов может вырасти до полутора тысяч, после чего их распространение сдерживать не удастся. ”Никому не нравится идея стрелять в бегемота, но никакая другая стратегия не сработает”, — сказала эколог Натали Кастельбланко-Мартинес.
Она пояснила, что бегемоты нарушают местную экосистему, обильно унавоживая окрестности, из-за чего в воде уже заметен рост концентрации фосфатов и азота. Также эти парнокопытные способны разносить по округе заболевания и паразитов, опасные для местной фауны и человека.
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