Ученые предупредили об угрозе ”кокаиновых” бегемотов Пабло Эскобара

Эскобар нелегально завез бегемотов из Африки для своего частного зоопарка в 1980-х годах, но после его смерти четверо животных остались без присмотра в пруду у поместья, а позднее они размножились. Сейчас, по подсчетам зоологов, их популяция колеблется в районе 80−100 особей.

Однако, из-за отсутствия естественных врагов и благодаря подходящему климату, уже к 2040 году число бегемотов может вырасти до полутора тысяч, после чего их распространение сдерживать не удастся. ”Никому не нравится идея стрелять в бегемота, но никакая другая стратегия не сработает”, — сказала эколог Натали Кастельбланко-Мартинес.

Она пояснила, что бегемоты нарушают местную экосистему, обильно унавоживая окрестности, из-за чего в воде уже заметен рост концентрации фосфатов и азота. Также эти парнокопытные способны разносить по округе заболевания и паразитов, опасные для местной фауны и человека.

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