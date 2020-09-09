Убивший лисенка волостной чиновник: под эгидой защиты животных мы убиваем людей
Убивший лисенка молотком на Хийумаа Тоомас Ваннас признался Kuuurija, что сам считает себя в случившемся пострадавшим, пишет Lemmikloom.
Убивший лисенка молотком на Хийумаа Тоомас Ваннас признался Kuuurija, что сам считает себя в случившемся пострадавшим, пишет Lemmikloom.
"Под эгидой защиты животных мы убиваем людей", — посчитал Ваннас, который после убийства получил множество писем с угрозами и гневных телефонных звонков. Вдобавок волостной старейшина, заставляя его уволиться, в переносном смысле толкал ногой в яму. Он добавил, что мысли крутились даже вокруг самоубийства.
Чтобы бороться за свое право остаться на работе, Ваннас нанял себе адвоката — Роберта Сарва, который знаком общественности по боям с интернет-обидчиками.
По словам Ваннаса, в моент убийства животного он хотел защитить как себя, так и стоявшую в дверях магазина маленькую девочку.
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