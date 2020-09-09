Убивший лисенка волостной чиновник: под эгидой защиты животных мы убиваем людей

"Под эгидой защиты животных мы убиваем людей", — посчитал Ваннас, который после убийства получил множество писем с угрозами и гневных телефонных звонков. Вдобавок волостной старейшина, заставляя его уволиться, в переносном смысле толкал ногой в яму. Он добавил, что мысли крутились даже вокруг самоубийства.

Чтобы бороться за свое право остаться на работе, Ваннас нанял себе адвоката — Роберта Сарва, который знаком общественности по боям с интернет-обидчиками.

По словам Ваннаса, в моент убийства животного он хотел защитить как себя, так и стоявшую в дверях магазина маленькую девочку.