Убийственное любопытство: кошка чуть не сгорела в печке приюта. Помогите ей выжить!(1)
Организация зоозащитников MTÜ Cats Help поведала ужасную историю, приключившуюся в одном эстонском кошачьем приюте. Всё могло закончится очень печально.
Организация зоозащитников MTÜ Cats Help поведала ужасную историю, приключившуюся в одном эстонском кошачьем приюте. Всё могло закончится очень печально.
Улучив момент, когда хозяйка приюта стала разводить под плитой огонь и, отвернувшись от плиты, на секунду оставила дверцу печки открытой, одна любопытная киска заскочила в печку.
Хозяйка этого не заметила, так как в этот момент искала материал для растопки. И даже тогда, когда в печку пошли дрова и зажглась бумага, котик никак не дал о себе знать.
Вскоре из печки послышались стуки, но хозяйка посчитала, что это ветер. Но когда всё-таки для проверки открыла дверцу, то оттуда выскочил весь дымящийся кот. Животное быстро доставили в ветеринаркую клинику PetCity, и сейчас все держат кулаки, чтобы оно выздоровело, несмотря на сильные ожоги.
MTÜ Cats Help считает, что этого глупого и едва не ставшего фатальным для животного недоразумения можно было бы избежать - для этого нужно было быть всего-навсего повнимательнее. Кошки нередко становятся жертвами своего любопытства, за ними нужен постоянно глаз да глаз. Несчастье может случиться и в стиральной машине, и на гладильном столе...
Так как стоимость лечения киски доходит до 1000 евро, MTÜ Cats Help просит помощи у неравнодушных людей.
Банковские реквизиты
CATS HELP MTÜ
EE742200221071322431
paypal.me/catshelpmtu
Благотворительная телефонная линия: позвонив по номеру 900 0001, вы пожертвуете 10 евро. Эта сумма будет добавлена в ваш счет за телефон.
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