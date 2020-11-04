Убийственное любопытство: кошка чуть не сгорела в печке приюта. Помогите ей выжить!

Улучив момент, когда хозяйка приюта стала разводить под плитой огонь и, отвернувшись от плиты, на секунду оставила дверцу печки открытой, одна любопытная киска заскочила в печку.

Хозяйка этого не заметила, так как в этот момент искала материал для растопки. И даже тогда, когда в печку пошли дрова и зажглась бумага, котик никак не дал о себе знать.

Вскоре из печки послышались стуки, но хозяйка посчитала, что это ветер. Но когда всё-таки для проверки открыла дверцу, то оттуда выскочил весь дымящийся кот. Животное быстро доставили в ветеринаркую клинику PetCity, и сейчас все держат кулаки, чтобы оно выздоровело, несмотря на сильные ожоги.

MTÜ Cats Help считает, что этого глупого и едва не ставшего фатальным для животного недоразумения можно было бы избежать - для этого нужно было быть всего-навсего повнимательнее. Кошки нередко становятся жертвами своего любопытства, за ними нужен постоянно глаз да глаз. Несчастье может случиться и в стиральной машине, и на гладильном столе...

Так как стоимость лечения киски доходит до 1000 евро, MTÜ Cats Help просит помощи у неравнодушных людей.

Банковские реквизиты

CATS HELP MTÜ

EE742200221071322431

paypal.me/catshelpmtu

Благотворительная телефонная линия: позвонив по номеру 900 0001, вы пожертвуете 10 евро. Эта сумма будет добавлена в ваш счет за телефон.