"У нас проблемы с собакой соседа. Что делать?" Отвечает эксперт

”Мы начали ремонт второго этажа, чтобы c семьей переехать туда. Но у владельца нижнего этажа есть собака, и у нас с ней проблемы. Она постоянно ходит по нашей части сада, топчет грядки и делает свои дела где ни попадя. Хозяйка за собакой не убирает, хотя мы неоднократно говорили с ней на эту тему. Что нам нужно сделать, к кому обратиться? Как и на основании чего мы можем потребовать от владельца обуздать свое животное?”, — интересуется читатель.

”Долевая собственность — это форма собственности, которая заставляет считаться с другим владельцем данной недвижимой вещи, поэтому права совладельца никогда не бывают такими же, как права единоличного владельца. Если вещь имеет двух собственников, то согласно статье 72 Закона о вещном праве пользование и владение вещью происходит по соглашению совладельцев, т. е. при использовании вещи должны учитываться общие интересы всех собственников", — комментирует Председатель Центрального союза собственников Прийду Пярна.

Более того, отмечает эксперт, по закону совладелец вправе требовать от других собственников, чтобы владение и пользование вещью, находящейся в совместной собственности, происходило в соответствии с интересами всех совладельцев: "Очень важен принцип закона, по которому совладельцы должны исходить из принципа добросовестности, в частности, воздерживаться от нарушения прав других совладельцев".

Пярна отмечает, эти правила следует соблюдать также при содержании домашних животных и разведении пчел на совместно территории. Если животное наносит ущерб имуществу другого совладельца и если хозяин не убирает после животного или не ограничивает его поведение, которое наносит урон, то речь идет о нарушении принципа добросовестности во взаимоотношениях (не делай другим того, чего не хочешь, чтобы сделали тебе). Кроме того, инструкция по содержанию в Таллинне собак и кошек однозначно устанавливает, что хозяин должен воспрепятствовать выходу собаки или кота за пределы территории, а также исключить возможность нападения на людей или других животных. Также животное не должно мешать или представлять угрозу/наносить урон другим животным или людям.